У Мінську затримані російські бойовики "Вагнера"

17:21 29 липень Київ, Україна

Держінформагентство Білорусі повідомило, що спецназ КДБ за підтримки ОМОНу провів операцію із затримання 33-х російських найманців з ПВК "Вагнер".

Як розповіли в Комітет держбезпеки Республіки Білорусь, було отримано інформацію про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії. При собі росіяни мали кожен по невеликій ручної поклажі і на всіх - три великих важкі валізи, завантаження яких в транспортний засіб здійснювали кілька чоловіків.





Група приїхала в Мінськ в ніч з 24 на 25 липня і заселилася в одну з готелів столиці. Повинна була виселитися 25 липня, проте покинула готель 27 липня і переїхала в один з санаторіїв під Мінськом.

За даними адміністрації санаторію, приїжджі звернули на себе увагу нехарактерним для російських туристів поведінкою і одноманітною одягом в стилі мілітарі. Спиртного не вживали, розважальних закладів не відвідували, трималися відособлено, намагаючись не привертати до себе уваги. Вони невеликими групами уважно вивчили територію і оточення санаторію.

У ніч на 29 липня, було затримано 32 бойовика російської приватної військової компанії Вагнера. Ще одного виявили та затримали на півдні країни.

Що відомо про затриманих

Ідентифіковано всі 33 затриманих з іменами і датами народження. Деякі з них були внесені в чорний список Центру досліджень ознак злочинів проти нацбезпеки України, як російські найманці ще в 2017 році.



ПВК Вагнера, за відомостями українських і зарубіжних ЗМІ, а також іноземних властей, в тому числа американських, діяла і ймовірно діє в Україні з 2014 року, в Сирії, Лівії, Судані та інших країнах. Їх діяльність породила відсутність безпеки і спровокувала насильство по відношенню до ні в чому не винних цивільних осіб.



