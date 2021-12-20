У Міносвіти назвали дату початку навчання у вузах

Заняття у вищих навчальних закладах України почнуться відповідно до того, як розподілять країну на чотири зони. Якщо регіон потрапить в "червону" зону, внз не зможе працювати.
Сергій Шкарлет, в.о. міністра освіти і науки України, назвав дві дати початку освітнього процесу, з 1 вересня для старших курсів, з 15 вересня - для першокурсників бакалаврату та магістратури.
Сергій Шкарлет, в.о. міністра освіти і науки України, назвав дві дати початку освітнього процесу, з 1 вересня для старших курсів, з 15 вересня - для першокурсників бакалаврату та магістратури.
Глава Міносвіти підкреслив, що внз сам може прийняти рішення про початок навчального процесу з будь-якої дати.
Він додав, що освітній процес буде починатися відповідно до рішення держкомісії ТЕБ та НС про розподіл країни на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону. Якщо регіон, де розташований вуз, знаходиться в червоній зоні, навчальний процес проводитися не може.
Шкарлет також повідомив, що надходять вже створили близько 90 000 електронних кабінетів для вступу в бакалаврат і приблизно 20 000 електронних кабінетів для вступу на магістратуру.
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