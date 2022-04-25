У Міністерстві освіти займуться якістю шкільних підручників

06:55 26 листопада Київ, Україна

Критика в соціальних мережах сучасних шкільних підручників підштовхнула МОН України переглянути рівень експертної оцінки щодо навчальних видань.



Про це повідомили в пресцентрі МОН.



Зокрема, в міністерстві планують удосконалити нормативну базу щодо конкурсу серед авторів і якості навчання експертів, які відбирають підручники.



Також пропонують підвищити рівень відповідальності видавництв, які за кошти державного бюджету публікують шкільні посібники.



У міністерстві відзначили, що критична ситуація зі шкільними підручниками виникла через те, що автори і видавництва фізично не встигають якісно їх підготувати і відредагувати.



До того ж підручники в Україні впроваджують в шкільній практиці без належної апробації. Під час перевірки матеріалів частина підручника може бути вже у верстці, а частина ㅡ ще у вигляді рукопису.



Вчителі, в свою чергу, повинні вибирати з десятка підручників з однією назвою в стислі терміни і часто лише по частинах готових текстів.

"Свого часу колегія МОН пішла назустріч проханню видавництв і знизила нижню межу вибору підручників вчителями з 20000 до 10000. З одного боку, це дало можливість врахувати більшість пропозицій вчителів, але з іншого - заклало ризики зниження якості експертизи цих підручників", ㅡ відзначили в МОН.



Деякі видавництва, які за державний кошт видають шкільні підручники, також недобросовісно виконували свої зобов'язання. У міністерстві кажуть, що через економію на професійних редакторах і терміновість, вони публікують неякісно вичитані підручники.



"Хоча за угодою, укладеною з видавництвами, саме на них і авторів покладається відповідальність за якість підручників", ㅡ відзначили в МОН.