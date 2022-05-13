У Міністерстві освіти розповіли, яким буде початок нового навчального року

На сьогодні існує три сценарії початку навчального 2021-2022 року.

Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Він нагадав, що якщо регіони будуть в "червоній" зоні епідемічної небезпеки, працювати в очному форматі зможуть тільки ті школи, де будуть вакциновані понад 80% педагогів.



За словами Шкарлета, він і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розглядали три сценарії початку навчального року.

"Наприклад, коли Україна буде в "зеленій" зоні - це звичайний режим нормального повноформатного навчання без будь-яких змін в освітньому процесі. Але при цьому і педради, і вчителі можуть для себе вибирати якісь додаткові заняття, у тому числі і за форматом "Всеукраїнської школи онлайн". Якщо буде "жовта", "помаранчева" або "червона" зона, а це залежить від нас самих - від того, як ми будемо вакцинуватися, як будемо дотримуватися санітарних норм і правил, тому що COVID-19 вже не такий, як був спочатку, з'являються нові штами, які більш активні, більш агресивні... Але на початок навчального року ми все-таки розглядаємо ситуацію, коли ще тепло, коли ще немає супутніх сезонних захворювань, і в школу ми підемо в повноформатному режимі", - розповів глава міністерства.