У Міненерго розповіли про захист газового транзиту України після запуску ПП-2

16:06 08 червень Київ, Україна

Україна здатна після запуску російського газопроводу Північний потік-2 проявити конкурентоспроможність щодо експортної монополії на продаж газу в Європу.

Про це заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль, повідомляє пресслужба відомства.



"Це може бути та ж ідея, яка була в 2019 році за спільним консорціумом із залученням європейських і американських компаній до використання української труби", - запропонувала вона один із способів.



За словами Зеркаль, такий крок стане тиском на Росію щодо зняття експортної монополії на продаж газу по газопроводу в Європу.



Вона каже, що коли всі компанії отримують доступ до ГТС, то це буде сприяти створенню ринку. Тоді газ стане товаром і перестане бути інструментом політичного тиску і шантажу.



Зеркаль нагадала, що за допомогою партнерів України в ЄС вже вдалося внести зміни до 3-ї газової директиви. Вони передбачають її застосування до Північного потоку-2.



Крім того, вона зазначила, що у ЄС є інструментарій, який може убезпечити Україну від повного застосування ПП-2, що залишить українську ГТС без транзиту. Але для цього треба працювати з Єврокомісією та іншими країнами, які також не зацікавлені в запуску газопроводу.



"Країни Східної Європи жодна з них не зацікавлена. Вони зазнають колосальних втрат від цього Північного потоку-2, і їхня позиція була ключовою в Європейському Союзі", - підсумувала Зеркаль.