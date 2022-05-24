У Мінцифри пообіцяли вже восени запустити онлайн-прописку по всій країні

10:29 20 серпня Киев, Украина

Додаток Дія міцно входить в користування у всіх громадян України, які мало-мальськи знайомі з Інтернетом. Як заявив сьогодні, 20 серпня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, в додатку найбільший попит має послуга зміни місця реєстрації, яка поки доступна в тестовому режимі в декількох містах, однак восени буде запущена по всій країні.

Федоров говорить, що послуга зміни місця реєстрації - найпопулярніша в країні.

"Ми багато сил кинули, щоб оцифровувати її. Запустили можливість змінювати місце реєстрації онлайн в декількох місцях. Хочемо, щоб восени вся країна могла це робити в кілька кліків", - сказав Федоров.

За словами міністра, на цей момент кожна територіальна громада має окремий реєстр, і вони не взаємодіють.

"А ще є військкомати - це окрема історія. Не буду говорити про корупційні зловживання. В цьому напрямку завжди є якийсь ментальний опір робити цифровізацію. Але сподіваюся, що на Diia Summit в жовтні зможемо представити вже оновлену послугу, яка буде працювати по всій країні", - пояснив Федоров.

Нагадаємо, що в Дії вже більше 6 млн користувачів. У додатку спостерігається системне зростання активних денних/тижневих сеансів, додали в міністерстві.