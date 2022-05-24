У Мінцифри пообіцяли вже восени запустити онлайн-прописку по всій країні

Додаток Дія міцно входить в користування у всіх громадян України, які мало-мальськи знайомі з Інтернетом. Як заявив сьогодні, 20 серпня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, в додатку найбільший попит має послуга зміни місця реєстрації, яка поки доступна в тестовому режимі в декількох містах, однак восени буде запущена по всій країні.
Федоров говорить, що послуга зміни місця реєстрації - найпопулярніша в країні.
За словами міністра, на цей момент кожна територіальна громада має окремий реєстр, і вони не взаємодіють.
Нагадаємо, що в Дії вже більше 6 млн користувачів. У додатку спостерігається системне зростання активних денних/тижневих сеансів, додали в міністерстві.
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