У МЗС України стурбовані наступом РФ з боку Азовського моря

08:50 06 травень Київ, Україна

Кремль під прикриттям військових навчань проводить в акваторії Азовського моря наступальну операцію на Україну.
 
Про це розповів глава українського МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю телеканалу CNN, оприлюдненому в ніч на четвер, 6 травня.

"Росія може здійснити повзучу анексію Азова. Вона постійно посилює свою військову присутність там і руйнує торгові шляхи", - повідомив міністр.

Кулеба назвав так звані військові навчання РФ відпрацюванням можливих дій проти України.
"Принаймні, на цей момент в Москві визнали, що це вони, але стверджують, що просто проводять навчання. Але навіть якщо це вчення, то вони відпрацьовують оточення України, наступальну операцію проти України", - зазначив глава зовнішньополітичного відомства.