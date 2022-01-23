У МЗС України стурбовані наступом РФ з боку Азовського моря

08:50 06 травень Київ, Україна

Кремль під прикриттям військових навчань проводить в акваторії Азовського моря наступальну операцію на Україну.

Про це розповів глава українського МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю телеканалу CNN, оприлюдненому в ніч на четвер, 6 травня.



"Росія може здійснити повзучу анексію Азова. Вона постійно посилює свою військову присутність там і руйнує торгові шляхи", - повідомив міністр.



Кулеба назвав так звані військові навчання РФ відпрацюванням можливих дій проти України.