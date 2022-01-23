У МЗС України стурбовані наступом РФ з боку Азовського моря

Кремль під прикриттям військових навчань проводить в акваторії Азовського моря наступальну операцію на Україну.
Про це розповів глава українського МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю телеканалу CNN, оприлюдненому в ніч на четвер, 6 травня.
"Росія може здійснити повзучу анексію Азова. Вона постійно посилює свою військову присутність там і руйнує торгові шляхи", - повідомив міністр.
Кулеба назвав так звані військові навчання РФ відпрацюванням можливих дій проти України.
"Росія може здійснити повзучу анексію Азова. Вона постійно посилює свою військову присутність там і руйнує торгові шляхи", - повідомив міністр.
Кулеба назвав так звані військові навчання РФ відпрацюванням можливих дій проти України.
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