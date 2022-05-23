У МЗС розповіли, які країни допомагають Україні боротися з COVID

Коли трапляється біда, будь-яка допомога завжди до речі. Коли Україну охопила пандемія коронавірусної інфекції, народ і уряд з щирою вдячністю приймають допомогу від усіх країн і компаній, які готові її надати.

Протягом 2020 року допомогу в протидії поширенню коронавірусної хвороби Україні надали 28 держав, а також держави-анклави Ватикан і Суверенний Мальтійський Орден. Про це повідомили в МЗС України.

Судячи за даними міністерства, найбільшим донором України за обсягами грошової допомоги є Сполучені Штати - спочатку вони виділили 17,3 мільйона доларів екстреної медичної допомоги Україні. У жовтні цю суму збільшили до 19 мільйонів.

13,8 мільйона з цієї суми за програмою Міжнародна екстрена допомога Агентства з міжнародного розвитку USAID призначені для поліпшення можливостей місцевих медичних установ. Ще 5,2 мільйона - це гуманітарна допомога Державного департаменту "для підтримки найбільш вразливих верств населення під час пандемії".

Деякі проєкти з надання допомоги досі в процесі розробки, йдеться у відповіді МЗС. Наприклад, естонський концерн BLRT Grоup бере участь у створенні Центру медичної допомоги в Дніпрі і закупівлі апаратів штучної вентиляції легенів для нього.

Українська приватна компанія «Ільяшев і партнери», що має вихід на ринок Естонії, співпрацює з неурядовою організацією Товариство Червоного Хреста і Червоного Півмісяця по "низці проєктів гуманітарної допомоги Україні у зв'язку з пандемією COVID-19". Ця допомога передбачає забезпечення захисними масками, костюмами і засобами гігієни.

Двічі протягом року президент Володимир Зеленський контактував з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху про надання Україні гуманітарної допомоги. У липні з цього ж питання спілкувалися міністри охорони здоров'я двох країн Яаков Ліцман і Максим Степанов, які домовилися, що Україна зможе отримати ізраїльську вакцину, коли Тель-Авів завершить випробування.

Індія навесні надала Україні препарат гідроксихлорохін, який у свій час вважався одним із ймовірних ліків від коронавірусної хвороби. Крім того, уточнюють в МЗС, у вантажі індійської гуманітарної допомоги була партія вакцин від тифу, менінгіту, холери та малярії для українських військовослужбовців, що виконують миротворчу місію в Демократичній Республіці Конго.

Канада планує, крім уже виділених коштів, надати 700 тисяч доларів гуманітарного фонду для України, виділити 290 тисяч доларів для місцевих громад, а також засоби захисту і обладнання Національній поліції, Національній гвардії, Міністерству оборони, судовій системі та муніципальним органам.

Китай в цей час розглядає надання владою провінції Гуандун товарів першої необхідності Київській області. Також МЗС повідомляє про "забезпечення комунікації" з офісом засновника Alibaba Group Джека Ма про передачу Україні 50 тисяч тест-наборів для діагностики коронавірусу.

Уряд Німеччини, крім наданої допомоги, працює над направленням 150 мільйонів євро кредиту на боротьбу з епідемією і передачею українському МОЗ 18 апаратів ШВЛ на суму понад 500 тисяч євро.

МЗС також повідомляє про допомогу приватних компаній Туреччини. Зокрема, Анкара організувала допомогу від мобільного оператора Lifecell: два апарати ШВЛ та безкоштовні мобільні послуги для лікарів, пільговий мобільний зв'язок для громадян України.

Холдингова турецька компанія Онур Груп надала 10 мільйонів гривень лікарням Львова та області: три мобільні рентген-системи вартістю майже в 7 мільйонів гривень та інше медичне обладнання, засоби індивідуального захисту. Guris Holding надала допомогу в розмірі 1,1 мільйона гривень Одеській області. Limak Holding надала засоби індивідуального захисту, респіратори FFP2 і одну реанімацію в лікарні Києва. Турецько-українська асоціація бізнесменів TUID надала пральні машини турецької марки BEKO інфекційним лікарням у Львівській і Херсонській областях.

Швейцарія заявила про готовність надати гуманітарну допомогу 11 лікарням на сході України на суму понад 1,5 мільйона франків (47,3 мільйона гривень). Як заявляє МЗС, Швейцарське бюро співробітництва в Києві планує надати для боротьби з коронавірусом 200 тисяч франків (6,3 мільйона гривень). Крім того, Федеральна вища технічна школа Цюриха і дирекція українського ДП Новатор ведуть переговори про спільну розробку прототипу апарату ШВЛ.

Японія, в свою чергу, включила Україну до переліку держав, які можуть отримати безкоштовну партію експериментального препарату для лікування COVID-19 Favipiravir, відомого в цій країні як Avigan в кількості 12,2 тисячі таблеток, яких може вистачити на більш ніж сотню пацієнтів. Це стане можливо після спільних клінічних випробувань ліків.

Крім того, японська компанія Medical & Biological Laboratories заявила про готовність передати 1000 пробних ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу. Також японська компанія Marubeni Protechs Corporation (входить до складу торгового дому Marubeni Corporation) висловила готовність надати медичні засоби та обладнання для протидії поширенню в Україні COVID-19.