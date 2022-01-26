У Мексиці відрізали голову журналісту

У штаті Веракрус, Мексика, знайдений мертвим журналіст газети Diario el Mundo Хуліо Вальдивіа Родрігес, який вів кримінальну хроніку. Його тіло виявили без голови біля залізничних колій.

"Видавнича сім'я оплакує цінну втрату нашого колеги та журналіста Хуліо Вальдивіа Родрігеса, який був боягузливо убитий сьогодні вдень в Тезонапі", - зазначено в повідомленні.

За даними користувачів соцмережі, тіло репортера без голови знайшли поруч з його мотоциклом.

Як повідомила організація Журналісти без кордонів (RSF), Родрігес став четвертим представником ЗМІ, убитим в Мексиці в цьому році.

Нагадаємо, в січні на кордоні двох мексиканських штатів виявили тіло ведучого та керівника мексиканської радіостанції La Ke Buena Фіделя Авіли Гомеса з вогнепальними пораненнями.