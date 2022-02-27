У Киргизстані горить захоплений парламент

05:48 06 жовтень Київ, Україна

У столиці Киргизстану - Бішкеку, з учорашнього дня не вщухають багатотисячні акції протесту, в яких, за словами організаторів, беруть участь представники і прихильники 11 політичних партій з 16, які брали участь в парламентських виборах.



Сьогодні ж в будівлі парламенту Киргизстану, яку захопили мітингувальники, виникла пожежа. Про це повідомив паблік Sputnik Киргизстан.



Відзначається, що вогонь поширився з кабінету на четвертому поверсі будівлі та незабаром перекинувся на інші поверхи.



За даними агентства 24.kg, на місце прибули три пожежні бригади. Вогонь допомагають гасити самі мітингувальники, які залучені зовні, а пожежники - всередині будівлі. При цьому гасіння загоряння ускладнюється сильним вітром.



Водночас про причини пожежі не повідомляється.



