В КСУ зареєстрували заяву нардепів про відставку суддів

07:32 05 листопада Київ, Україна

У відділі комунікацій КСУ повідомили, що заяву 226 народних депутатів було зареєстровано Секретаріатом Конституційного Суду.

У заяві нардепи закликають 11 суддів КСУ подати у відставку через скандальне рішення про скасування антикорупційної реформи. КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за неправдиве декларування і електронне декларування.

Про це повідомили у відділі комунікацій КСУ і правового моніторингу.

«4 листопада 2020 року голова депутатської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія з народними депутатами України звернулися до Конституційного Суду України з заявою. У Секретаріаті КСУ документ зареєстрований і прийнятий до розгляду», - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, заклик стосується суддів: Тупицького Олександра Миколайовича, Городовенка Віктора Валентиновича, Завгородньої Ірини Миколаївни, Касмініна Олександра Володимировича, Кривенка Віктора Васильовича, Литвинова Олександра Миколайовича, Мойсика Володимира Романовича, Саси Сергія Володимировича, Сліденка Ігоря Дмитровича, Філюка Петра Тодосьєвича і Юровської Галини Валентинівни.