В КСУ зареєстрували заяву нардепів про відставку суддів

У відділі комунікацій КСУ повідомили, що заяву 226 народних депутатів було зареєстровано Секретаріатом Конституційного Суду.
У заяві нардепи закликають 11 суддів КСУ подати у відставку через скандальне рішення про скасування антикорупційної реформи. КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за неправдиве декларування і електронне декларування.
Про це повідомили у відділі комунікацій КСУ і правового моніторингу.
Відзначимо, заклик стосується суддів: Тупицького Олександра Миколайовича, Городовенка Віктора Валентиновича, Завгородньої Ірини Миколаївни, Касмініна Олександра Володимировича, Кривенка Віктора Васильовича, Литвинова Олександра Миколайовича, Мойсика Володимира Романовича, Саси Сергія Володимировича, Сліденка Ігоря Дмитровича, Філюка Петра Тодосьєвича і Юровської Галини Валентинівни.
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