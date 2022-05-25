У Криму блокують українські сайти новин

06:09 23 грудня Київ, Україна

Російський уряд перешкоджає праву кримчан на вільний доступ до інформації. На території Криму протягом грудня заблокували більше як 25 українських сайтів.

Про це свідчить моніторинг Кримської правозахисної групи.



Основна частина заблокованих сайтів - популярні українські онлайн-медіа. Згідно з результатами дослідження, мінімум 11 провайдерів у 8 кримських населених пунктах повністю блокують сайти 20 українських медіа.

Це сайти Укрінформ, Цензор.НЕТ, QHA, След.нет, Інформаційний опір, UAinfo, Blackseanews, Апостроф, Головне, Громадське радіо, Центр журналістських розслідувань, Лівий берег, Подробиці, Стрічка, ТонеТо, ТСН, Українська правда, РБК Україна, Дзеркало тижня, Херсон Daily.



Також повністю заблоковані сайти Лінкедін, Меджлісу кримськотатарського народу, "Свідків Єгови", Міністерства з питань реінтеграції України та організації Хізб ут-Тахрір.



Крім того, деякі провайдери блокують ще 5 українських сайтів. Так, сайти Главком, 5 канал, 112 канал, Депо недоступні у дев'яти з одинадцяти провайдерів. Сайт прокуратури АРК та м.Севастополь недоступний у одного провайдера з одинадцяти.



Перевірку доступності сайтів монітори провели в листопаді - грудні 2020 року з допомогою мереж 11 різних провайдерів у 8 кримських населених пунктах (Білогірськ, Севастополь, Сімферополь, Керч, Ялта, Бахчисарай, Джанкой, Феодосія).