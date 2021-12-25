У Кримськотатарському ресурсному центрі розповіли про порушення прав людини в Криму

З початку поточного року в окупованому Криму російські силовики провели 146 затримань, 126 з них - щодо кримських татар.
Про порушення прав людини на півострові розповідає Кримськотатарський ресурсний центр.
Про порушення прав людини на півострові розповідає Кримськотатарський ресурсний центр.
Відзначається, що за перші три місяці поточного року було зафіксовано 45 арештів, з яких 10 - нові арешти, 16 - продовження терміну утримання під вартою, 19 - вироки.
Крім того, зафіксовані 113 випадків порушення права на справедливий суд і 51 - на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я.
Крім того, зафіксовані 113 випадків порушення права на справедливий суд і 51 - на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я.
Також мова йде про 33 випадки незаконного етапування політв'язнів з території півострова до Російської Федерації.
У звіті КРЦ повідомляється про 44 факти неналежних умов утримання в СІЗО і в'язницях, а також порушення прав політв'язнів.
Крім того, правозахисники проінформували, що з початку року ними зафіксовані 11 фактів військових навчань і призовів на військову службу в російській армії, а також 13 випадків порушення екології півострова.
Як повідомлялося, станом на кінець березня 114 осіб в Криму позбавлені окупантами свободи в рамках політично або релігійно мотивованого кримінального переслідування.
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