У Кримськотатарському ресурсному центрі розповіли про порушення прав людини в Криму

09:44 20 квітень Київ, Україна

З початку поточного року в окупованому Криму російські силовики провели 146 затримань, 126 з них - щодо кримських татар.



Про порушення прав людини на півострові розповідає Кримськотатарський ресурсний центр.

"За даними організації, за звітний період російські силовики провели в Криму 22 обшуки, 146 затримань/утримань і 23 допити, опитування і "бесіди", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за перші три місяці поточного року було зафіксовано 45 арештів, з яких 10 - нові арешти, 16 - продовження терміну утримання під вартою, 19 - вироки.



Крім того, зафіксовані 113 випадків порушення права на справедливий суд і 51 - на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я.







Також мова йде про 33 випадки незаконного етапування політв'язнів з території півострова до Російської Федерації.



У звіті КРЦ повідомляється про 44 факти неналежних умов утримання в СІЗО і в'язницях, а також порушення прав політв'язнів.



Крім того, правозахисники проінформували, що з початку року ними зафіксовані 11 фактів військових навчань і призовів на військову службу в російській армії, а також 13 випадків порушення екології півострова.







Як повідомлялося, станом на кінець березня 114 осіб в Криму позбавлені окупантами свободи в рамках політично або релігійно мотивованого кримінального переслідування.