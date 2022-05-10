До Криму можна потрапити тільки по першій лінії споріднення

Кримчани виявилися заручниками окупаційної політики Росії. Відповідно до російського законодавства, лише найближчі родичі можуть безперешкодно в'їжджати на територію півострова.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.
За словами Денисової, з початку року вона отримала понад 400 звернень по Криму. Більшість людей скаржилися на роботу російських прикордонників і митників.
Згідно з правилами російського уряду, громадяни України, які не прописані в Криму, можуть потрапити на півострів, тільки якщо там живуть їхні дружина або чоловік, батьки, діти, усиновлені або усиновителі, опікуни або піклувальники.
Також існують обмеження і на виїзд з території півострова: за час пандемії виїхати з Криму можна тільки один раз. Виняток діє тільки для тих кримчан, у яких на території материкової України живуть близькі родичі. В такому випадку громадяни можуть багаторазово виїжджати з Криму.
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