До Криму можна потрапити тільки по першій лінії споріднення

06:09 08 грудня Київ, Україна

Кримчани виявилися заручниками окупаційної політики Росії. Відповідно до російського законодавства, лише найближчі родичі можуть безперешкодно в'їжджати на територію півострова.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова

"На жаль, в цих питаннях не можна ніяк допомогти, тому що всі рішення прийняті Росією. Тільки люди першої лінії спорідненості можуть їхати до Криму, тобто якщо дочка поїде до батька. І обов'язково потрібно взяти свідоцтво про народження, щоб мати докази, що вона - дійсно дочка цього батька. А до тітки вона ніяк не потрапить. Безумовно, є обмеження прав наших громадян на вільне пересування, на вибір місця перебування, можливість користуватися майном. Я сама не можу потрапити додому з 5 січня 2014 року", - відповіла омбудсменка.

За словами Денисової, з початку року вона отримала понад 400 звернень по Криму. Більшість людей скаржилися на роботу російських прикордонників і митників.



Згідно з правилами російського уряду, громадяни України, які не прописані в Криму, можуть потрапити на півострів, тільки якщо там живуть їхні дружина або чоловік, батьки, діти, усиновлені або усиновителі, опікуни або піклувальники.



Також існують обмеження і на виїзд з території півострова: за час пандемії виїхати з Криму можна тільки один раз. Виняток діє тільки для тих кримчан, у яких на території материкової України живуть близькі родичі. В такому випадку громадяни можуть багаторазово виїжджати з Криму.