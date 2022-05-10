У Красногорівці важко поранений місцевий житель

19:51 05 серпня Київ, Україна

Сьогодні в районі полудня в окупованій російськими бойовиками Красногорівці був важко поранений місцевий житель, також окупанти обстріляли житловий п'ятиповерховий будинок.



Про це повідомили в пресслужбі штабу ООС.



У вечірньому зведенні зазначається: "Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Поблизу Галицинівки ворог зробив обстріл позицій українських захисників з артилерійських систем 122-го калібру.



У напрямку населеного пункту Південне окупанти вчинили обстріл з великокаліберних кулеметів.



Поблизу Водяного на Приазов'ї російські найманці застосували станкові протитанкові і ручні протитанкові гранатомети.



У районі населеного пункту Красногорівка противник відкрив вогонь по наших захисниках з протитанкових гармат, а також здійснив обстріл населеного пункту Красногорівка. В результаті обстрілу російсько-окупаційних військ був важко поранений місцевий житель 1965 р.н., пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок і цивільний автомобіль.



Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.



На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь. Бойових втрат серед наших захисників немає. Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ".