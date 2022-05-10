У Красногорівці важко поранений місцевий житель

Сьогодні в районі полудня в окупованій російськими бойовиками Красногорівці був важко поранений місцевий житель, також окупанти обстріляли житловий п'ятиповерховий будинок.
Про це повідомили в пресслужбі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Поблизу Галицинівки ворог зробив обстріл позицій українських захисників з артилерійських систем 122-го калібру.
У напрямку населеного пункту Південне окупанти вчинили обстріл з великокаліберних кулеметів.
Поблизу Водяного на Приазов'ї російські найманці застосували станкові протитанкові і ручні протитанкові гранатомети.
У районі населеного пункту Красногорівка противник відкрив вогонь по наших захисниках з протитанкових гармат, а також здійснив обстріл населеного пункту Красногорівка. В результаті обстрілу російсько-окупаційних військ був важко поранений місцевий житель 1965 р.н., пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок і цивільний автомобіль.
Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь. Бойових втрат серед наших захисників немає. Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі