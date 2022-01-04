У Конго продовжують вбивати мирне населення

11:14 23 серпень Київ, Україна

Операції проти мирних жителів в Конго тривають. Активні дії здійснюють терористи-ісламісти з «Альянсу демократичних сил». З 2019 року за даними офіційних джерел від їх діяльності загинуло понад 1000 мирних жителів.

Бойовики з терористичного угруповання «Альянс демократичних сил» (АДС) вбили щонайменше 13 мирних жителів двох сіл на сході Демократичної Республіки Конго. Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

Відзначено, що 21 липня ісламісти напали на села Кінзікі-Матіба і Вікена, розташовані в 10 кілометрах на схід від міста Оіча в провінції Північне Ківу.

Після майже чотиримісячної перерви бойовики відновили 13 серпня активні дії в районі міста Оіча, влаштувавши на одному з них засідку на початку робочого дня. Загинули четверо мирних жителів. Зараз бойовики почали атакувати села. З початку 2019 ісламісти з АДС вбили понад 1000 мирних жителів. В кінці минулого року армія Конго почала проти них великомасштабну операцію, викликавши запеклу реакцію бойовиків проти цивільного населення.