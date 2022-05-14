У Києві жінка померла від COVID після щеплення першою дозою Moderna

09:03 11 серпня Київ, Україна

Через кілька днів після отримання першої дози COVID-вакцини американської компанії Moderna, 50-річна киянка потрапила в лікарню c коронавірусом, де згодом померла.

Про це повідомив глава Національної медичної палати України Сергій Кравченко.



За його словами, про загибель жінки йому повідомили лікарі-інфекціоністи з інфекційного відділення Київської міської лікарні №4.

"Саме в реанімацію цієї лікарні 50-річна пацієнтка потрапила через кілька днів після вакцинації . Як стало відомо зараз, 1 серпня вона прилетіла в Україну з Туреччини, а вже 5 серпня вона отримала перший укол вакциною Moderna. Захворіла 6 серпня гостро", - говориться в повідомленні.

За його словами, спочатку у хворої були скарги на біль в руці, незначну лихоманку 37,2 °C.

При цьому, 7 серпня її стан дещо погіршився, з'явилася блювота, трималася незначна лихоманка, виражена слабкість, а з 8 серпня у неї спостерігалася млявість.

"9 серпня її стан різко погіршився, почалася задишка. Рідні викликали КШД, хвора була доставлена у відділення у вкрай важкому стані... Відразу була переведена у відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Розпочата інтенсивна терапія", - додав Кравченко.

За словами Кравченка, цей випадок викликає кілька питань. І перше з них - як проводити розслідування цього випадку в ситуації, коли препарат Moderna в Україні не зареєстрований.

"Є летальний випадок, який збігся за часом з вакцинацією вакциною Moderna, яку не зареєстровано в Україні і завезена в країну як незареєстрований препарат. Фармако-епідеміологічне розслідування необхідне. І є проблема - як це зробити? Ця вакцина не зареєстрована, на неї немає досьє, немає методів контролю якості і немає затвердженої інструкції доступною в Україні мовою", - зазначив Кравченко.

Він припустив, що загибла жінка могла бути провакцинована в продромальний період - на початковому етапі хвороби. Але це просто неможливо - адже перед вакцинацією повинен проводитися медичний огляд. Про це йдеться в наказі №595 від МОЗ.