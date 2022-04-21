У Києві виявили шість COVID-пацієнтів зі штамом "Дельта"

11:17 22 липня Київ, Україна





Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я міста Київ. У Києві вперше виявлений коронавірус штаму Дельта . Первинне тестування виявило 6 COVID-пацієнтів, які захворіли, різного віку - від 21 до 73 років.Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я міста Київ.

"В Олександрівській лікарні м.Київ первинним тестуванням виявлено 6 випадків COVID-19 штаму "Дельта". Дослідження проведені завдяки спеціально закупленим лікарнею саме для діагностування цього штаму реактивам", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зараз біоматеріал переданий для підтвердження в Київський міський лабораторний центр МОЗ України. Директорка Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург розповіла, що люди, у яких виявлена "Дельта", різного віку - від 21 до 73 років.



За її словами, зараз українські медики знають про штам "Дельта" більше не з практики, а з досвіду іноземних колег, з якими постійно спілкуються столичні лікарі. "Дельта" відрізняється високим рівнем контагіозності (заразність), більш коротким інкубаційним періодом і більш агресивним перебігом хвороби.

"Вакцинація. Це те слово, яке повинно стати для кожного, хто зараз читає цей текст, найважливішим, поки ви не отримаєте щеплення. Припиняйте знаходити відмовки - "немає часу", "не хочу цю вакцину, хочу іншу"... Жодна важлива справа не варта життя. Кожна вакцина, яка зареєстрована в Україні, з великою ймовірністю захистить вас від смерті. Вакцинуйтеся! Зробіть це заради себе і близьких, які будуть страждати від того, що Ви страждаєте від хвороби, або взагалі не зможете з нею впоратися, незважаючи на всі зусилля лікарів!" - наголосила Гінзбург.

14 липня гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявив про зростання кількості випадків зараження і смертності від COVID-19 в п'яти з шести регіонів ВООЗ.



Відзначається, що така ситуація зумовлена зростанням поширеності в світі штаму "Дельта", який зараз виявили в 111 країнах.