У Києві виявили шість COVID-пацієнтів зі штамом "Дельта"

У Києві вперше виявлений коронавірус штаму Дельта. Первинне тестування виявило 6 COVID-пацієнтів, які захворіли, різного віку - від 21 до 73 років.
Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я міста Київ.
Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я міста Київ.
Відзначається, що зараз біоматеріал переданий для підтвердження в Київський міський лабораторний центр МОЗ України. Директорка Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург розповіла, що люди, у яких виявлена "Дельта", різного віку - від 21 до 73 років.
За її словами, зараз українські медики знають про штам "Дельта" більше не з практики, а з досвіду іноземних колег, з якими постійно спілкуються столичні лікарі. "Дельта" відрізняється високим рівнем контагіозності (заразність), більш коротким інкубаційним періодом і більш агресивним перебігом хвороби.
14 липня гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявив про зростання кількості випадків зараження і смертності від COVID-19 в п'яти з шести регіонів ВООЗ.
Відзначається, що така ситуація зумовлена зростанням поширеності в світі штаму "Дельта", який зараз виявили в 111 країнах.
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