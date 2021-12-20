У Киъвы терорист погрожує підірвати БЦ "Леонардо"

13:44 03 серпень Київ, Україна

Невідомий зловмисник зайшов до відділення банку в БЦ "Леонард"о з рюкзаком, в якому нібито знаходиться бомба.

3 серпня в 12.00 в поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" і повідомила, що в відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба і попросив викликати поліцію. Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням. Введена в дію спецоперація "Грім"



Про це повідомив заммінісра МВС Антон Геращенко

Ввели в дію спеціальну поліцейську операцію «Грім». Представники поліції почали переговори з терористом і запропонували йому здатися. Поліція перекрила проїзд для транспорту і тротуари.

Громадян і гостей міста просять змінити маршрути переміщення і обходити район перехрестя вулиць Богдана Хмельницького та Володимирської, де знаходиться БЦ "Леонардо" (поруч з театром Опери та балету).









