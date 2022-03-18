У Києві пройшла презентація бойових дронів: виставка "Зброя та безпека-2021"

08:47 20 червня Київ, Україна

На виставці "Зброя та безпека-2021", що пройшла 15-18 червня в Києві, були представлені макети бойових дронів, які розробили українські інженери. Така техніка вперше представлена в Україні і не має аналога.

Макет багатоцільового ударного малопомітного безпілотника представила компанія ACE на чолі з колишнім гендиректором ДП "Антонов" Олександром Лосем і екскерівником Державного космічного агентства Володимиром Усовим. Над дроном працювали 25 фахівців з української авіакосмічної галузі, зокрема, з ДП "Івченко-Прогрес" і "Мотор Січ".

Безпілотник ACE ONE сконструйований за технологією малопомітності, що підвищує виживаність бойової техніки. Він здатний переносити у внутрішніх відсіках озброєння вагою до 1 т. Швидкість ACE ONE наближена до надзвукової - 1000 км/год. Управління дроном здійснюється за допомогою системи штучного інтелекту, яка може управляти роєм таких безпілотників.

Також під час виставки представили макет українського бойового безпілотника Сокіл-300 від КБ "Луч". Перший дослідний екземпляр дрона Сокіл-300 планується розробити до кінця року, а підняти БПЛА в повітря можуть в першому кварталі 2022 - але потрібно держфінансування, повідомили в КБ.

Головна особливість Сокола-300, за словами генконструктора Олега Коростельова, в тому, що "він може працювати поза метеоумовами": БПЛА буде оснащений радаром з синтезованою апертурою, який дозволить "сканувати поверхню" незалежно від метеоумов. Відповідна радіолокаційна станція вже розроблена.