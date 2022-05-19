У Києві на два дні свят призупинять вакцинацію

Сьогодні на сайті Київської адміністрації з'явилося попередження для киян про припинення вакцинації. У зв'язку з повсюдним проведенням святкування Дня Незалежності Центри вакцинації в Києві призупинять свою роботу 23 і 24 серпня.
Мерія пропонує киянам, в першу чергу тим, хто в зазначені дати повинен пройти ревакцинацію, зробити щеплення другою дозою вакцини від COVID-19 раніше або з 25 серпня.
Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що темпи вакцинації від коронавірусу в Україні вищі ніж в Європі і світі.
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