У Києві на два дні свят призупинять вакцинацію

12:24 15 серпня Київ, Україна

Сьогодні на сайті Київської адміністрації з'явилося попередження для киян про припинення вакцинації. У зв'язку з повсюдним проведенням святкування Дня Незалежності Центри вакцинації в Києві призупинять свою роботу 23 і 24 серпня.

"Увага! У зв'язку зі святкуванням 30-ї річниці Незалежності України 23 та 24 серпня не працюватимуть Центр масової вакцинації (в МВЦ) і прищепні пункти в медичних установах столиці", - йдеться в повідомленні.

Мерія пропонує киянам, в першу чергу тим, хто в зазначені дати повинен пройти ревакцинацію, зробити щеплення другою дозою вакцини від COVID-19 раніше або з 25 серпня.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що темпи вакцинації від коронавірусу в Україні вищі ніж в Європі і світі.