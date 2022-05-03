У Києві виготовлялися ялинкові іграшки для Росії

Новорічні кулі з зірками і логотипом «Армія Росії» виготовлялися в серці України - в Києві. Фабрика ялинкових іграшок прийняла масове замовлення на виготовлення прикрас від країни-агресора.

Виконавець обов'язків голови правління Павло Гукас заявив, що фабрика не може собі дозволити відмовитися від ринку Росії. Причина - нібито конкуренція з китайськими виробниками. Частину ялинкових прикрас фабрика поставляла країні-агресору. Однак Гукас підкреслив, що партія куль, присвячена "Армії Росії", пройшла повз його увагу. Чиновник стверджує, що іграшки ліквідували, а в майбутньому всі замовлення будуть проходити "цензурний і етичний" контроль.

На фабрику приїхали ветерани АТО. Вони просили у керівництва підприємства показати утилізовані іграшки з написом "Армія Росії" і підписані з державою-агресором контракти.

Власник фабрики зауважив, що законодавство України не забороняє підписувати контакти з Росією. Чоловік також заявив, що "це морально не дуже красиво, але краще я звідти заберу гроші і тут буду платити податки, понад мільйон до бюджету".

Завершилося все тим, що на фабрику прибули поліціянти і співробітники СБУ.