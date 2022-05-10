У Києві та області до кінця року підвищать вартість проїзду в громадському транспорті

До кінця поточного року вартість проїзду в громадському транспорті Києва та області подорожчає в межах 15-18%, це близько однієї-двох гривень.
Про це повідомляється на сайті Київської облдержадміністрації.
Глава області Василь Володін на зустрічі з перевізниками, які обслуговують переважну більшість маршрутів регіону, обговорив зниження тарифів на проїзд в приміському пасажирському транспорті.
"Розумію складності, з якими довелося зіткнутися перевізникам протягом 2020-2021 року через локдаун... На жаль, поки ми зіткнулися з тим, що частина перевізників підвищила тарифи, що викликало значне соціальне напруження серед мешканців Київщини", - зазначив Володін.
Він додав, що тарифи на деяких маршрутках, наприклад, в Бучацькому і Васильківському напрямках, піднялися більш ніж на 20%.
Сторони домовилися, що підвищення цін на проїзд до кінця року може становити 15-18%, тобто одну-дві гривні.
На тих маршрутах, де в поточному році тарифи вже підвищувалися, ціни повинні бути переглянуті. Це повинно відбутися не пізніше 9 серпня.
Всього в Київській області працює 69 компаній-перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів на 511 внутрішньообласних маршрутах.
Глава області Василь Володін на зустрічі з перевізниками, які обслуговують переважну більшість маршрутів регіону, обговорив зниження тарифів на проїзд в приміському пасажирському транспорті.
"Розумію складності, з якими довелося зіткнутися перевізникам протягом 2020-2021 року через локдаун... На жаль, поки ми зіткнулися з тим, що частина перевізників підвищила тарифи, що викликало значне соціальне напруження серед мешканців Київщини", - зазначив Володін.
Він додав, що тарифи на деяких маршрутках, наприклад, в Бучацькому і Васильківському напрямках, піднялися більш ніж на 20%.
Сторони домовилися, що підвищення цін на проїзд до кінця року може становити 15-18%, тобто одну-дві гривні.
На тих маршрутах, де в поточному році тарифи вже підвищувалися, ціни повинні бути переглянуті. Це повинно відбутися не пізніше 9 серпня.
Всього в Київській області працює 69 компаній-перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів на 511 внутрішньообласних маршрутах.
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