У Києві та області до кінця року підвищать вартість проїзду в громадському транспорті

19:01 06 серпня Київ, Україна

До кінця поточного року вартість проїзду в громадському транспорті Києва та області подорожчає в межах 15-18%, це близько однієї-двох гривень.

Про це повідомляється на сайті Київської облдержадміністрації.



Глава області Василь Володін на зустрічі з перевізниками, які обслуговують переважну більшість маршрутів регіону, обговорив зниження тарифів на проїзд в приміському пасажирському транспорті.



"Розумію складності, з якими довелося зіткнутися перевізникам протягом 2020-2021 року через локдаун... На жаль, поки ми зіткнулися з тим, що частина перевізників підвищила тарифи, що викликало значне соціальне напруження серед мешканців Київщини", - зазначив Володін.



Він додав, що тарифи на деяких маршрутках, наприклад, в Бучацькому і Васильківському напрямках, піднялися більш ніж на 20%.



Сторони домовилися, що підвищення цін на проїзд до кінця року може становити 15-18%, тобто одну-дві гривні.



На тих маршрутах, де в поточному році тарифи вже підвищувалися, ціни повинні бути переглянуті. Це повинно відбутися не пізніше 9 серпня.



Всього в Київській області працює 69 компаній-перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів на 511 внутрішньообласних маршрутах.