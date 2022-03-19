У Києві та двох областях були зафіксовані "каруселі" виборців

12:42 25 жовтня Київ, Україна

Попри профілактичні попередження, в ході виборів спливають факти порушення процедури голосування. Стало відомо, що в Києві і Дніпропетровській області мали місце так звані "каруселі" виборців. Про виявлені факти порушень розповів під час брифінгу в неділю, 25 жовтня, глава Нацполіції Ігор Клименко.

"З 12 години ночі ми затримуємо автобуси, які возять по регіонах людей, це так звані "каруселі". Такі випадки є і в Дніпропетровській області, і в Києві", - сказав він.

За його словами, затримані два автобуси з людьми, які їхали з Дніпропетровської області до Києва.

Нагадаємо, що раніше на Одещині затримали підозрюваного в підкупі виборців. Чоловік пропонував за голос по 400 гривень. У поліції кажуть, що зловмисник виявився "громадянином сусідньої держави".