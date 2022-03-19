У Києві та двох областях були зафіксовані "каруселі" виборців

Попри профілактичні попередження, в ході виборів спливають факти порушення процедури голосування. Стало відомо, що в Києві і Дніпропетровській області мали місце так звані "каруселі" виборців. Про виявлені факти порушень розповів під час брифінгу в неділю, 25 жовтня, глава Нацполіції Ігор Клименко.
За його словами, затримані два автобуси з людьми, які їхали з Дніпропетровської області до Києва.
Нагадаємо, що раніше на Одещині затримали підозрюваного в підкупі виборців. Чоловік пропонував за голос по 400 гривень. У поліції кажуть, що зловмисник виявився "громадянином сусідньої держави".
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