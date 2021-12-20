У Києві судитимуть педофіла, підозрюваного в розбещенні 9 дітей

09:26 09 липень Київ, Україна





Пізніше з'явилася листування педофіла з жертвою. Спочатку це були звичайні розмови, однак після того, як злочинець відчув довіру з боку дитини, він почав спілкуватися на сексуальні теми, відправляючи порнографічні зображення.



Під час



Як з'ясували поліцейські, правопорушник під час спілкування через інтернет посилав дітям зображення порнографічного характеру і отримував аналогічні особисті фото у відповідь. Крім того, він вів розмови на сексуальні теми і всіляко розбещував неповнолітніх. Під час особистих зустрічей з деякими з них цілував і стосувався їх статевих органів. У листопаді минулого року співробітники поліції викрили 41-річного киянина, який розбещував 10-річну дівчинку. Була здійснена спроба згвалтування неповнолітньої дівчинки в покинутій будівлі. На щастя, вона змогла вирватися і втекти. Виявилося, що жертва прийшла в цю будівлю на запрошення свого «друга», яким виявився 41-річний педофіл.Пізніше з'явилася листування педофіла з жертвою. Спочатку це були звичайні розмови, однак після того, як злочинець відчув довіру з боку дитини, він почав спілкуватися на сексуальні теми, відправляючи порнографічні зображення.Під час досудового розслідування за даним фактом слідчі встановили ще вісім неповнолітніх потерпілих, у віці від 9 до 16 років, щодо яких підозрюваний скоював злочини сексуального характеру.Як з'ясували поліцейські, правопорушник під час спілкування через інтернет посилав дітям зображення порнографічного характеру і отримував аналогічні особисті фото у відповідь. Крім того, він вів розмови на сексуальні теми і всіляко розбещував неповнолітніх. Під час особистих зустрічей з деякими з них цілував і стосувався їх статевих органів.

Зловмисник також поширював порнографію і вчинив сексуальне насильство по відношенню до двох малолітніх.



Фігуранту інкримінують скоєння 44 епізодів злочинів, передбачених ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство), ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) і ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направлено до Подільського районного суду міста Києва. Санкція найбільш тяжкого злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.