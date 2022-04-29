В Києві братимуть гроші за парковку автомобілів у дворі житлових будинків

13:02 29 липня Київ, Україна

Якщо прибудинкова територія двору, в якому ви проживаєте, належить місту, то скоро за парковку на ній доведеться платити від 25 до 35 гривень за годину.

Про це повідомляє Dtp.kiev.ua з посиланням на начальника Інспекції з паркування КМДА Дмитра Рахматулліна.



За його словами, платна парковка з'явиться в тих житлових дворах, чия прибудинкова територія належить місту.



"Звичка всюди паркуватися безкоштовно залишилася, хоча всі ми знаємо, що нічого безкоштовного не існує і кожен квадратний метр столичної землі коштує шалених грошей. Тим більше, що сьогодні в більшості таких дворів особливо в центральній частині міста паркуються не тільки жителі, а й працівники сусідніх офісів", - говорить Рахматуллін.



Відзначається, що безкоштовно можна буде залишити машину тільки вночі і на вихідні.



У будні парковка в центрі міста обійдеться в 35 грн/год, парковка в прицентровій зоні - в 25 грн/год, а вартість парковки в спальних районах складе 5 грн/год.



Як повідомляє Апостроф, інформацію про плани ввести в Києві платні парковки біля будинків підтвердив радник заступника голови КМДА, голова Ради з урбаністики Віталій Селик.



За його словами, влада обґрунтувала таке рішення нестачею місць для паркування, а також тим, що "швидкі" і пожежники не можуть проїхати "запарковані" квартали.



Як зазначив Селик, оплата прибудинкової території не дає мешканцям права на безкоштовну парковку.



"Ті паркомісця, які є в старих кварталах міста, я нагадаю, були розраховані для так званої гостьової парковки", - зазначає Селик.