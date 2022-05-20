У Києві буде на що подивитися: розроблений піший новорічний маршрут довжиною 8 км

13:56 16 грудня Київ, Україна

Спеціально до зустрічі новорічних свят в КМДА розробили особливий піший маршрут по новорічних пам'ятках столиці. Маршрут складений з дотриманням всіх карантинних обмежень, його протяжність дорівнює 8 км.



Про це повідомляє в Facebook Управління туризму та промоцій КМДА.



Згідно з повідомленням, розроблений маршрут не потребує перекриття проїжджої частини вулиць. Його довжина в обидві боки становить майже 8 км, а складається він з 7 зон:



- Софійська площа. Саме тут, за традицією, розташується головна ялинка України висотою 31 м, оформлена в тематиці "Чарівний ліс"



- Арка Дружби народів, біля якої буде чекати головна ялинка Києва, ковзанка і 200 метрів гірлянди "Зоряне небо"



- Велосипедно-пішохідний міст



- Володимирська гірка



- Алея художників



- Андріївський узвіз



- Контрактова площа



Як зазначається, на Подолі кияни та гості столиці потраплять до Петриківської казки, оскільки ялинка на Контрактовій буде прикрашена тарілками з традиційним розписом, яблуками і горіхами.



Крім того, в КМДА зазначили, що згідно з рекомендаціями МОЗ, в цьому році святкування буде проходити без фестивальних подій, великих сцен, концертів і фудкортів.