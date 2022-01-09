У Київавтодорі розповіли, де в столиці обмежать рух транспорту. Мапа

12:46 26 квітень Київ, Україна

У столиці триває плановий ремонт Хрещатика, в зв'язку з цим рух транспорту обмежено до 17:00 28 квітня.
 
Про це попереджає КК "Київавтодор".

"На Хрещатику триває поточний ремонт. Роботи проводять по всій довжині вулиці. Основні роботи планують закінчувати до вечірньої години пік", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що під час ремонту рух транспорту частково буде обмежено.

У КМДА звернули увагу, що дізнаватися першими про обмеження руху і ремонти столичних шляхів можна в Телеграм-каналі "Київ Трафік": https://t.me/kyiv_traffic.
 
Фото: В Киевавтодоре рассказали, где в столице ограничат движение транспорта 01