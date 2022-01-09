У Київавтодорі розповіли, де в столиці обмежать рух транспорту. Мапа

У столиці триває плановий ремонт Хрещатика, в зв'язку з цим рух транспорту обмежено до 17:00 28 квітня.
Про це попереджає КК "Київавтодор".
"На Хрещатику триває поточний ремонт. Роботи проводять по всій довжині вулиці. Основні роботи планують закінчувати до вечірньої години пік", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що під час ремонту рух транспорту частково буде обмежено.
У КМДА звернули увагу, що дізнаватися першими про обмеження руху і ремонти столичних шляхів можна в Телеграм-каналі "Київ Трафік": https://t.me/kyiv_traffic.
"На Хрещатику триває поточний ремонт. Роботи проводять по всій довжині вулиці. Основні роботи планують закінчувати до вечірньої години пік", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що під час ремонту рух транспорту частково буде обмежено.
У КМДА звернули увагу, що дізнаватися першими про обмеження руху і ремонти столичних шляхів можна в Телеграм-каналі "Київ Трафік": https://t.me/kyiv_traffic.
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