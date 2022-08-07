В Киев вернулись утренние заторы

8-балльні пробки утворилися на Київських мостах через Дніпро і ДТП
За інформацією Google Maps і повідомленнями водіїв в Києві, 18 травня вранці, утворилися найсильніші пробки.
Проїхати з лівого берега на правий практично неможливо, тому що на всіх мостах утворилися пробки. Перед мостом Метро зупинилися Броварський проспект і бульвар Перова, на під'їзді до Південного мосту автомобілі застрягли на проспекті Бажана. Пробка розтягнулася аж до станції метро Харківська.
На міст Патона складно заїхати через "тягучки" на проспекті Соборності, а перед Дарницьким мостом зупинилося однойменне шосе.
Аварія стала причиною застою на Північному мосту і проспекті Шухевича. У центрі міста проїхати складно на ділянках бульвару Шевченка, проспекту Перемоги, Набережного шосе, вулиці Гетьмана і багатьох інших.
Нагадаємо, Київська влада ухвалила рішення обмежити в'їзд великогабаритного транспорту в місто в ранкові та вечірні години з понеділка, 18 травня. Про це повідомляється на сайті Київської міськдержадміністрації в неділю, 17 травня.
"Обмеження встановлюється на чотирьох в'їздах до Києва: на Житомирському, Бориспільському, Одеському та Гостомельському шосе", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що обмеження діятиме в ранкові та вечірні години: вранці з 7:00 до 10:00, і ввечері з 17:00 до 20:00.
У КМДА пояснюють, що таке обмеження необхідно, щоб зменшити навантаження на дороги Києва в години пік і стабілізувати трафік на період дії карантину та до повного відновлення роботи громадського транспорту.
Як повідомлялося, увечері в Києві також утворилися величезні 8-бальні пробки.
За інформацією Google Maps і повідомленнями водіїв в Києві, 18 травня вранці, утворилися найсильніші пробки.
Проїхати з лівого берега на правий практично неможливо, тому що на всіх мостах утворилися пробки. Перед мостом Метро зупинилися Броварський проспект і бульвар Перова, на під'їзді до Південного мосту автомобілі застрягли на проспекті Бажана. Пробка розтягнулася аж до станції метро Харківська.
На міст Патона складно заїхати через "тягучки" на проспекті Соборності, а перед Дарницьким мостом зупинилося однойменне шосе.
Аварія стала причиною застою на Північному мосту і проспекті Шухевича. У центрі міста проїхати складно на ділянках бульвару Шевченка, проспекту Перемоги, Набережного шосе, вулиці Гетьмана і багатьох інших.
Нагадаємо, Київська влада ухвалила рішення обмежити в'їзд великогабаритного транспорту в місто в ранкові та вечірні години з понеділка, 18 травня. Про це повідомляється на сайті Київської міськдержадміністрації в неділю, 17 травня.
"Обмеження встановлюється на чотирьох в'їздах до Києва: на Житомирському, Бориспільському, Одеському та Гостомельському шосе", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що обмеження діятиме в ранкові та вечірні години: вранці з 7:00 до 10:00, і ввечері з 17:00 до 20:00.
У КМДА пояснюють, що таке обмеження необхідно, щоб зменшити навантаження на дороги Києва в години пік і стабілізувати трафік на період дії карантину та до повного відновлення роботи громадського транспорту.
Як повідомлялося, увечері в Києві також утворилися величезні 8-бальні пробки.
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