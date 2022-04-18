Напередодні Великодня наказали остаточно зрівняти Маріуполь і Донбас із землею

23:36 18 квітня Київ, Україна

54 день війни

Російські війська розпочали «битву за Донбас», до якої давно готувалися – Володимир Зеленський

"Значна частина російських військ сконцентрована там для наступу. Скільки б туди не зганяли військових, ми захищатимемося. Нічого українського не віддамо, а чужого нам не треба", - сказав він.



Також подякував містам Донбасу, які продовжують чинити опір. І зазначив, що на півдні та сході РФ атакує більш продумано, ніж раніше.



Окремо Зеленський зупинився на сьогоднішніх ракетних ударах по Україні. Сказав, що незабаром через санкції Росія не зможе виробляти боєприпаси, що призведе до "ракетної самодемілітаризації" РФ.