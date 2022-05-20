У Кабулі залишається заблокованою група українських військових

11:43 17 серпня Київ, Україна

Як стало відомо, на одній з колишніх військових баз США виявилися заблокованими 12 українських військових. А вчора стало відомо, що з Афганістану в Україну хочуть повернутися ще більш ніж 70 громадян.

У МЗС України знають про заблокованих українців, дипломатам відправили листи з їхнім списком і копії паспортів. Українцям вдається виходити на зв'язок. Дипломати шукають можливість евакуювати наших громадян.

Так, сестра одного з українців, який два роки служить в Кабулі за контрактом, повідомила, що після відходу американців там залишаються українці, грузини, румуни і болгари - всього понад 40 осіб.

За її словами, на базу вже приходили бойовики руху "Талібан", вони поводилися чемно, але забрали всю зброю, попередивши, що може бути "і по-іншому". Українці, зазначила жінка, не виходять з бази, оскільки в місті "панує анархія".

Один з українців розповів, що на базі знаходиться близько 400 осіб і зброї вони не здали. Крім громадян України, Румунії, Болгарії та Грузії, є також британці та індійці. Співрозмовник видання підтвердив, що таліби не виявляють агресії, однак виставили свою охорону біля бази.

"Постійно вимагають, щоб ми здали зброю. Але якщо на це підемо, що буде потім - велике питання", - сказав співрозмовник видання.

За його словами, проблему для евакуації представляє безпека проїзду від бази до аеропорту, а також відсутність літака.

Раніше український літак забрав з Афганістану громадян п'яти країн, серед яких було вісім українців.