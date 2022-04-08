У Кабміні зайнялися розробкою санкцій проти Білорусі

14:08 07 липня Київ, Україна

Санкції України проти Білорусі будуть базуватися на обмежувальних заходах, які ввів ЄС щодо Білорусі ще в жовтні і листопаді минулого року і будуть відповідати вимогам захисту національних інтересів України.