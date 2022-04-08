У Кабміні зайнялися розробкою санкцій проти Білорусі

Санкції України проти Білорусі будуть базуватися на обмежувальних заходах, які ввів ЄС щодо Білорусі ще в жовтні і листопаді минулого року і будуть відповідати вимогам захисту національних інтересів України.
Відповідний проєкт розпорядження уряду опублікувало видання РБК-Україна в середу, 7 липня.
Україна готує санкції з урахуванням рішень Ради ЄС від 2 жовтня і 6 листопада 2020 про введення обмежувальних заходів щодо фізичних осіб, причетних до фальсифікації виборів президента Білорусі в минулому році. Вибори пройшли без іноземних спостерігачів, а оголошені результати призвели до масштабних протестів, проти учасників яких була застосована невідповідна сила.
Санкції вводять через порушення прав людини в Білорусі, репресії і насильницьке придушення мирних протестів, а також застосування тортур і незаконних затримань, в тому числі громадян України. Санкції проти Білорусі будуть відповідати вимогам захисту національних інтересів України, додали в Кабміні.
Сьогодні на засіданні Кабмін має намір схвалити і протягом місяця внести на розгляд РНБО пропозиції щодо введення санкцій проти Білорусі. Однак конкретного списку санкцій поки немає.
Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко повністю перекрив кордон з Україною. У Білорусі нібито виявлені "сплячі терористичні осередки", до яких причетні Німеччина, Україна, США, Польща і Литва, зазначив Олександр Лукашенко.
Також повідомлялося, що сім країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі. Йдеться про четвертий пакет обмежувальних заходів, прийнятий у відповідь на перехоплення Мінськом літака Ryanair і затримання Романа Протасевича.
Україна готує санкції з урахуванням рішень Ради ЄС від 2 жовтня і 6 листопада 2020 про введення обмежувальних заходів щодо фізичних осіб, причетних до фальсифікації виборів президента Білорусі в минулому році. Вибори пройшли без іноземних спостерігачів, а оголошені результати призвели до масштабних протестів, проти учасників яких була застосована невідповідна сила.
Санкції вводять через порушення прав людини в Білорусі, репресії і насильницьке придушення мирних протестів, а також застосування тортур і незаконних затримань, в тому числі громадян України. Санкції проти Білорусі будуть відповідати вимогам захисту національних інтересів України, додали в Кабміні.
Сьогодні на засіданні Кабмін має намір схвалити і протягом місяця внести на розгляд РНБО пропозиції щодо введення санкцій проти Білорусі. Однак конкретного списку санкцій поки немає.
Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко повністю перекрив кордон з Україною. У Білорусі нібито виявлені "сплячі терористичні осередки", до яких причетні Німеччина, Україна, США, Польща і Литва, зазначив Олександр Лукашенко.
Також повідомлялося, що сім країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі. Йдеться про четвертий пакет обмежувальних заходів, прийнятий у відповідь на перехоплення Мінськом літака Ryanair і затримання Романа Протасевича.
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