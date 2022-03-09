У Кабміні прийняли концепцію держпрограми щодо забезпечення житлом захисників України

13:16 09 червень Київ, Україна

Кабмін на сьогоднішньому засіданні затвердив проєкт концепції державної цільової соціальної програми забезпечення реалізації права на житло осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, на період до 2025 року.

Рішення про це було прийняте на засіданні уряду в середу, 9 червня.



Метою програми є поліпшення житлового забезпечення захисників України і членів їхніх сімей з обґрунтуванням потреби і можливостей територіальних громад, регіонів і держави. Програма передбачає реалізацію з 2021 по 2025 рік.



Очікується, що в результаті реалізації програми посилиться соціальна адаптація захисників України і членів їхніх сімей в територіальних громадах, більше 5 тис. захисників України і членів їхніх сімей отримають власне житло, в тому числі на умовах державно-приватного партнерства. Також буде введена ефективна система забезпечення житлом захисників України з урахуванням можливості їхнього працевлаштування та потреб регіонів у трудових ресурсах.