У липні українці зможуть отримати COVID-сертифікат

Вже з середини літа можна буде отримати український COVID-сертифікат, який дасть можливість його власникам подорожувати по світу.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Степанов зазначив, що сертифікати будуть містити всю необхідну інформацію про вакцинацію, в тому числі і ту, яку прогнозовано буде вимагати ЄС і ВООЗ. За його словами, мова йде про прогнозовані дані, тому що на сьогодні ще немає остаточного переліку інформації, яка повинна міститися в цих документах, тобто ЄС ще не визначився з цим.
При цьому міністр додав, що МОЗ проводить консультації з європейськими колегами, і "ми знаємо, яка потенційна інформація може міститися там".
"Україна буде мати такі сертифікати, які дозволять українцям подорожувати без будь-яких обмежень", - запевнив Степанов.
Він додав, що почати видачу громадянам ковідних сертифікатів планують до 1 липня 2021 року.
При цьому міністр додав, що МОЗ проводить консультації з європейськими колегами, і "ми знаємо, яка потенційна інформація може міститися там".
"Україна буде мати такі сертифікати, які дозволять українцям подорожувати без будь-яких обмежень", - запевнив Степанов.
Він додав, що почати видачу громадянам ковідних сертифікатів планують до 1 липня 2021 року.
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