У липні українці зможуть отримати COVID-сертифікат

09:18 12 травень Київ, Україна





Про це заявив міністр охорони здоров'я Вже з середини літа можна буде отримати український COVID-сертифікат, який дасть можливість його власникам подорожувати по світу.Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов

"Фахівці та команда МОЗ разом з фахівцями Мінцифри розробили відповідне програмне забезпечення, яке дозволить отримувати такі сертифікати в онлайн-режимі", - сказав Степанов.

Степанов зазначив, що сертифікати будуть містити всю необхідну інформацію про вакцинацію, в тому числі і ту, яку прогнозовано буде вимагати ЄС і ВООЗ. За його словами, мова йде про прогнозовані дані, тому що на сьогодні ще немає остаточного переліку інформації, яка повинна міститися в цих документах, тобто ЄС ще не визначився з цим.



При цьому міністр додав, що МОЗ проводить консультації з європейськими колегами, і "ми знаємо, яка потенційна інформація може міститися там".



"Україна буде мати такі сертифікати, які дозволять українцям подорожувати без будь-яких обмежень", - запевнив Степанов.



Він додав, що почати видачу громадянам ковідних сертифікатів планують до 1 липня 2021 року.