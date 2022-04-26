В Івано-Франківську викрита ботоферма, яка працювала на росіян

Житель Івано-Франківська організував масштабну ботоферму, яка виконувала замовлення з боку РФ щодо спотворення реальної статистики з тієї чи іншої теми, яку оголошував замовник.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Організував ботоферму місцевий житель, фахівець з інформаційних та телекомунікаційних технологій. Тільки з початку року він використовував для реєстрації фейкових акаунтів майже 12 000 SIM-карток українських і російських мобільних операторів.
Ботоферма працювала в основному в соцмережах, месенджерах і електронних гаманцях.
Замовниками послуг СМС-хабу були, в основному, клієнти з РФ. І використовували його потужності, коли потрібні були масштабні спотворення реального стану речей. В основному - це "накрутка" кількості переглядів, переваг, коментарів в соціальних мережах і відеохостингах.
В ході проведених обшуків за місцем реального проживання організатора ботоферми виявлено та вилучено SIM-шлюзи, комп'ютерне та інше спеціалізоване телекомунікаційне обладнання, а також майже три тисячі SIM-карток операторів мобільного зв'язку.
Зараз тривають слідчі дії.
Після завершення експертиз планується оголосити організатору угоди про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку, що передбачено ст. 361 Кримінального кодексу України.
Документування протиправної діяльності здійснювалося під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури.
Організував ботоферму місцевий житель, фахівець з інформаційних та телекомунікаційних технологій. Тільки з початку року він використовував для реєстрації фейкових акаунтів майже 12 000 SIM-карток українських і російських мобільних операторів.
Ботоферма працювала в основному в соцмережах, месенджерах і електронних гаманцях.
Замовниками послуг СМС-хабу були, в основному, клієнти з РФ. І використовували його потужності, коли потрібні були масштабні спотворення реального стану речей. В основному - це "накрутка" кількості переглядів, переваг, коментарів в соціальних мережах і відеохостингах.
В ході проведених обшуків за місцем реального проживання організатора ботоферми виявлено та вилучено SIM-шлюзи, комп'ютерне та інше спеціалізоване телекомунікаційне обладнання, а також майже три тисячі SIM-карток операторів мобільного зв'язку.
Зараз тривають слідчі дії.
Після завершення експертиз планується оголосити організатору угоди про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку, що передбачено ст. 361 Кримінального кодексу України.
Документування протиправної діяльності здійснювалося під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури.
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