В ході спільних навчань відпрацьовувалася оборона з морського напрямку

Попри відведення російських військ від сухопутних кордонів України, на узбережжі ситуація продовжує залишатися вкрай напруженою. Як повідомила пресслужба ВМС України, нещодавно пройшли бойові навчання щодо посилення оборони з морського напрямку, в яких взяли участь підрозділи Військово-морських сил ЗСУ спільно з Державною прикордонною службою та Повітряними силами.
Готовність підрозділів перевіряли командувач ВМС контрадмірал Олексій Неіжпапа і начальник Південного регіонального управління Держприкордонслужби генерал-майор Сергій Мул.
Захід проходив з залученням корабельного складу, берегової артилерії, морської піхоти, авіації і підрозділів прикордонної служби.
Нагадаємо, біля Криму в Херсонській області проходять навчання ППО. Бойові розрахунки зенітно-ракетних комплексів під час тактико-спеціальних навчань діють в умовах, максимально наближених до бойових.
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