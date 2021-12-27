В ході спільних навчань відпрацьовувалася оборона з морського напрямку

12:09 25 квітень Київ, Україна

Попри відведення російських військ від сухопутних кордонів України, на узбережжі ситуація продовжує залишатися вкрай напруженою. Як повідомила пресслужба ВМС України, нещодавно пройшли бойові навчання щодо посилення оборони з морського напрямку, в яких взяли участь підрозділи Військово-морських сил ЗСУ спільно з Державною прикордонною службою та Повітряними силами.

"Захід проходив з метою поглиблення взаємодії між відомствами і видами військ", - йдеться в повідомленні.

Готовність підрозділів перевіряли командувач ВМС контрадмірал Олексій Неіжпапа і начальник Південного регіонального управління Держприкордонслужби генерал-майор Сергій Мул.

"З метою реагування на можливі загрози з боку противника ми повинні діяти пліч-о-пліч з нашими побратимами, адже справа захисту держави з моря, повітря і суші є нашим спільним завданням", - заявив Олексій Неіжпапа.

Захід проходив з залученням корабельного складу, берегової артилерії, морської піхоти, авіації і підрозділів прикордонної служби.

Нагадаємо, біля Криму в Херсонській області проходять навчання ППО. Бойові розрахунки зенітно-ракетних комплексів під час тактико-спеціальних навчань діють в умовах, максимально наближених до бойових.