У Херсонській області запрацював найбільший полігон ЗСУ «Ягорлик»

07:12 09 липня Київ, Україна

Створення полігону "Ягорлик" на Херсонщині почалося в 2018 році і вже сьогодні найбільший полігон Збройних сил України почав повноцінну роботу.





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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Генштабі розповіли, що в 2014 році через окупацію Криму Збройні сили втратили випробувальний майданчик Державного науково-випробувального центру "Чауда".

Після цього потрібен був новий полігон, де зенітні ракетні війська могли б тренуватися у веденні протиповітряного бою, проводити пуски зенітних керованих ракет, випробовувати перспективну зброю великої дальності, таку як протикорабельний комплекс "Нептун" або реактивна система залпового вогню "Вільха".

Повноцінне функціонування полігону "Ягорлик" передбачає, що на ньому розгорнуті системи зв'язку, спостереження, охорони, інженерної розвідки, побудовані приміщення для роботи і розміщення персоналу.



Площа майданчика складає близько 3,7 тис. га.

На полігоні обладнаний пункт управління, модуль розвідувально-інформаційного центру, подвійний модуль навчального корпусу, ангари, технічні та складські приміщення і т. Для навчання створені класи, оснащені мультимедійними засобами. Також працюють сонячна електростанція і артезіанська свердловина.