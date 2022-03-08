У Харкові на вулиці підірвали гранату, постраждали три людини

01:03 09 червень Київ, Україна

У Харкові на вулиці Гольдберговській сталася бійка, внаслідок якої чоловік дістав гранату і кинув на землю.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

"Приблизно о 21:50 до відділу поліції №1 Харківського райуправління міліції №1 надійшло повідомлення про те, що за гіпермаркетом "Таврія В" стався вибух гранати, є постраждалі. Коли приїхала слідчо-оперативна група, на місці виявили слід від вибуху гранати і потерпілих, які перебували осторонь. Перехожі затримали зловмисника", - говориться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, причиною конфлікту стали "неприязні стосунки". Один з учасників конфлікту як аргумент застосував гранату.





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У "метальника" гранати проблем з законом раніше не було. Чи був зловмисник тверезий, покаже експертиза. Інших вибухових речовин у нього з собою не було.

У поліції також уточнили, що постраждалі доставлені в лікарню, стан наймолодшого (16-річного юнака) оцінюється як середньої тяжкості.