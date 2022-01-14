У Держприкордонслужбі заявили про готовність надавати українцям COVID-паспорти

11:49 05 травень Київ, Україна

Якщо з'явиться необхідність, Державна прикордонна служба України має всі необхідні ресурси для впровадження в країні COVID-паспортів

Про це заявив глава ДПСУ Сергій Дейнеко.



За його словами, щодо ситуації з введенням COVID-паспортів не можна говорити про порушення прав людини.



"Якщо хтось вважає, що це є порушенням прав людини, він може собі просто не робити щеплення", - пояснив Дейнеко.



При цьому він визнає, що якщо людина відмовиться від щеплення, вона не зможе нікуди виїхати.



"Питання ж не в тому, що людина не зможе виїхати, наприклад, з України, питання в тому, що вона не зможе потрапити туди, куди вона планує поїздку. Я думаю, що це світова перспектива найближчих місяців, поки вона ще на етапі обговорення", - вважає глава ДПСУ.



Дейнеко додав, що Україна уважно відстежує тенденцію впровадження паспортів вакцинації іншими країнами.