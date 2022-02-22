У Держприкордонслужбі впевнені, що впораються з навантаженням через ситуацію з авіасполученням з Білоруссю

16:03 26 травень Київ, Україна

У Держприкордонслужбі впевнені, що закриття авіасполучення з Білоруссю не вплине на прикордонну інфраструктуру, а автомобільні пункти пропуску впораються з навантаженням.

Про це повідомляє пресслужба МВС в середу, 26 травня.



Раніше в Україні було близько 80 авіарейсів на тиждень в основному з аеропортів Бориспіль, Київ, Харків, Одеса, Запоріжжя, Львів із загальним пасажиропотоком близько 6 тисяч осіб на тиждень, пояснив Дейнеко.



"Сказати, що це критично вплине на всю прикордонну інфраструктуру, я не можу", - додав Дейнеко.



За його словами, за 2020 рік на спільній з Білоруссю ділянці кордону прикордонники оформили на в'їзд і на виїзд близько 1,9 млн громадян.

"Тому автомобільні пункти пропуску впораються з прогнозованим навантаженням, яке може вирости через закриття авіаційного сполучення", - зазначив Дейнеко.

Глава ДПСУ також заявив про посилену охорону кордонів України з Білоруссю і Росією, оскільки звідти небезпека може прийти в будь-який момент.



"У нас є певні процедури, такі як контроль другої лінії, і кожен день ми не пропускаємо близько 100-150 іноземців, переважно громадян РФ, які не потрапляють на територію України", - підкреслив Дейнеко.



Нагадаємо, що раніше Україна закрила небо з Білоруссю. Українська влада припинила авіасполучення з сусідньою країною, але можна скористатися сухопутним кордоном.