У Держприкордонслужбі розповіли, в якому напрямку виїжджали українці в 2021 році

Незважаючи на пандемію, українці в рази більше стали подорожувати. З початку поточного року держкордон в обох напрямках перетнули понад 4,3 млн жителів країни.
Про це повідомляє Держприкордонслужба у вівторок, 4 травня.
Зазначено, що найбільше громадян перетнули кордон з країнами ЄС - понад 2,4 млн.
Зазначено, що найбільше громадян перетнули кордон з країнами ЄС - понад 2,4 млн.
Також 1,3 млн українців подорожували повітрям. Найменш привабливою виявилася морська ділянка кордону - 27 тисяч осіб.
Крім того, українці прямували до країн колишнього СРСР - це РФ, Молдова і Білорусь, куди на виїзд/в'їзд подорожували 316 тисяч, 97 тисяч і 66 тисяч осіб відповідно. При цьому за аналогічний період 2020 року ці ж напрямки вибирали відповідно 1,2 млн, 550 тисяч і 520 тисяч громадян України.
Прикордонники відзначили, що в порівнянні з трьома першими місяцями минулого року спостерігається, хоча і незначне, проте збільшення пасажиропотоку в такі країни як Туреччина, Домініканська Республіка, Нідерланди, Мальдіви, Танзанія, Шрі-Ланка, Чорногорія, Австралія і Північна Македонія.
Крім того, українці прямували до країн колишнього СРСР - це РФ, Молдова і Білорусь, куди на виїзд/в'їзд подорожували 316 тисяч, 97 тисяч і 66 тисяч осіб відповідно. При цьому за аналогічний період 2020 року ці ж напрямки вибирали відповідно 1,2 млн, 550 тисяч і 520 тисяч громадян України.
Прикордонники відзначили, що в порівнянні з трьома першими місяцями минулого року спостерігається, хоча і незначне, проте збільшення пасажиропотоку в такі країни як Туреччина, Домініканська Республіка, Нідерланди, Мальдіви, Танзанія, Шрі-Ланка, Чорногорія, Австралія і Північна Македонія.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі