У Держприкордонслужбі розповіли, в якому напрямку виїжджали українці в 2021 році

12:28 04 травень Київ, Україна

Незважаючи на пандемію, українці в рази більше стали подорожувати. З початку поточного року держкордон в обох напрямках перетнули понад 4,3 млн жителів країни.

Про це повідомляє Держприкордонслужба у вівторок, 4 травня.



Зазначено, що найбільше громадян перетнули кордон з країнами ЄС - понад 2,4 млн.

"З них кордон з Польщею на виїзд і в'їзд перетнули понад 1,5 млн наших земляків, понад 640 тисяч українців перетнули кордон з Угорщиною, більше ніж 213 тисяч - з Румунією і близько 90 тисяч - зі Словаччиною. І це тільки сухопутна наземна ділянка кордону", - йдеться в повідомленні.

Також 1,3 млн українців подорожували повітрям. Найменш привабливою виявилася морська ділянка кордону - 27 тисяч осіб.



Крім того, українці прямували до країн колишнього СРСР - це РФ, Молдова і Білорусь, куди на виїзд/в'їзд подорожували 316 тисяч, 97 тисяч і 66 тисяч осіб відповідно. При цьому за аналогічний період 2020 року ці ж напрямки вибирали відповідно 1,2 млн, 550 тисяч і 520 тисяч громадян України.



Прикордонники відзначили, що в порівнянні з трьома першими місяцями минулого року спостерігається, хоча і незначне, проте збільшення пасажиропотоку в такі країни як Туреччина, Домініканська Республіка, Нідерланди, Мальдіви, Танзанія, Шрі-Ланка, Чорногорія, Австралія і Північна Македонія.