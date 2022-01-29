У ДБР розслідують справу щодо зриву можливої ​​спецоперації в Білорусі

07:30 13 вересень Київ, Україна

Справа про затримання в Білорусі найманців ПВК Вагнера та передачу їх назад в Росію ще не вщухла. Спливають все нові й нові факти.

Відповідаючи на питання Савіка Шустера в етері ТБ, генпрокурорка Ірина Венедиктова сказала, що в Державному бюро розслідувань дійсно заведені кілька кримінальних справ за фактом заяв, що надійшли про зрив передбачуваної спецоперації з доставлення найманців російської приватної військової компанії Вагнера в Україну.

На питання про те, чи дійсно спецоперацію з "вагнерівцями" розробляли в Україні, і чи буде розслідування, Венедиктова сказала: "Мені особисто не відомо, що така спецоперація готувалася. Але відразу, як тільки інформація з'явилася в ЗМІ, в Державному бюро розслідувань вже було зареєстровано кримінальне провадження, і вже слідство ведеться", - сказала Венедиктова.

Вона зазначила, що ДБР розслідує по цьому факту не одне кримінальне провадження.

"Тому ті люди, які вважають себе цінними свідками та можуть щось повідомити слідству додатково, думаю, що органи досудового слідства повинні їх допитати. Говорити натяками про державну позицію (...) - якщо є інформація, треба прийти і повідомити", - сказала Венедиктова.

Генпрокурорка також прокоментувала майбутній допит ексглави Офісу президента Андрія Богдана, який раніше в інтерв'ю Радіо Свобода заявив про домовленість української влади з російськими посадовими особами щодо статусу Криму, авіасполучення з Росією та обмін полоненими.

"Якщо Андрій Йосипович це заявляє, він прекрасно розуміє, до яких наслідків це може призвести", - висловилася генпрокурорка.

Раніше українські ЗМІ повідомляли про те, що операцію з "вагнерівцями" влаштували спецслужби України, але вона зірвалася через "злив" інформації Офісу президента. У Міноборони спростували інформацію, що поява та затримання "вагнерівців" у Білорусі - це спецоперація СБУ.

Як відомо, в кінці липня в Білорусі заявляли, що в країну прибули понад 200 бойовиків для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії. При цьому повідомлялося про 33 затриманих.