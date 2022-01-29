У ДБР розслідують справу щодо зриву можливої ​​спецоперації в Білорусі

Справа про затримання в Білорусі найманців ПВК Вагнера та передачу їх назад в Росію ще не вщухла. Спливають все нові й нові факти.
Відповідаючи на питання Савіка Шустера в етері ТБ, генпрокурорка Ірина Венедиктова сказала, що в Державному бюро розслідувань дійсно заведені кілька кримінальних справ за фактом заяв, що надійшли про зрив передбачуваної спецоперації з доставлення найманців російської приватної військової компанії Вагнера в Україну.
На питання про те, чи дійсно спецоперацію з "вагнерівцями" розробляли в Україні, і чи буде розслідування, Венедиктова сказала: "Мені особисто не відомо, що така спецоперація готувалася. Але відразу, як тільки інформація з'явилася в ЗМІ, в Державному бюро розслідувань вже було зареєстровано кримінальне провадження, і вже слідство ведеться", - сказала Венедиктова.
Вона зазначила, що ДБР розслідує по цьому факту не одне кримінальне провадження.
Генпрокурорка також прокоментувала майбутній допит ексглави Офісу президента Андрія Богдана, який раніше в інтерв'ю Радіо Свобода заявив про домовленість української влади з російськими посадовими особами щодо статусу Криму, авіасполучення з Росією та обмін полоненими.
Раніше українські ЗМІ повідомляли про те, що операцію з "вагнерівцями" влаштували спецслужби України, але вона зірвалася через "злив" інформації Офісу президента. У Міноборони спростували інформацію, що поява та затримання "вагнерівців" у Білорусі - це спецоперація СБУ.
Як відомо, в кінці липня в Білорусі заявляли, що в країну прибули понад 200 бойовиків для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії. При цьому повідомлялося про 33 затриманих.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі