В Євросоюзі буде діяти єдина система переміщення в зоні Шенгену

Країни ЄС дійшли спільної думки. Вони узгодили єдину систему організації переміщення людей всередині шенгенської зони, засновану на санітарній ситуації в усіх країнах Європи. Про це йдеться в поширеній у вівторок, 13 жовтня, заяві Ради ЄС із загальних питань.
"Рада затвердила рекомендації щодо скоординованого підходу до обмежень на свободу переміщень у відповідь на пандемію. Ці рекомендації повинні дозволити уникнути фрагментації і порушень функціонування Шенгену і сприяти підвищенню прозорості та передбачуваності для людей і бізнесу", - йдеться в документі.
До цього всі карантинні та інші санітарні заходи кожна держава ЄС приймала самостійно, що призводило до плутанини при переміщенні по Європі.
В основі системи лежить розроблений Єврокомісією проєкт створення загальноєвропейської карти санітарної ситуації по регіонах Європи, яка буде оновлюватися в щотижневому режимі на підставі єдиних для всього ЄС критеріїв. Вона буде доступна онлайн на ресурсі ЄК reopen.europa.eu.
Всі регіони будуть класифіковані за чотирма колірними категоріями в залежності від поширення захворювання: червоний (найвищий), помаранчевий, зелений (найнижчий) і сірий (якщо інформації для оцінки недостатньо).
При переміщенні людей між "зеленими" регіонами в будь-якій частині Європи ніякі обмеження вводитися не повинні. При переміщеннях людей з помаранчевих або червоних зон країни ЄС мають право вимагати від них проходження карантину (від 7 до 14 днів) і проходження тестів на коронавірус. Країни ЄС відтепер повинні уникати введення загальних обмежень на перетин своїх кордонів без крайньої потреби.
Складанням і оновленням санітарної карти Європи займеться Європейський центр з контролю і профілактики захворювань, якому держави співтовариства повинні на щотижневій основі постачати статистичну інформацію про ситуацію з поширенням коронавірусу на своїй території. Зокрема, буде порівнюватися кількість нових випадків заражень на 100 тисяч осіб за 7 і 14 днів, а також відсоток позитивних тестів (від їхньої загальної кількості), проведених за останні сім днів.
У разі введення нових санітарних заходів і обмежень країни співтовариства повинні повідомляти цей центр за 48 годин, щоб інформація стала своєчасно доступною для широкого загалу. Також обов'язковою умовою функціонування цієї системи стане реєстрація всіх людей при будь-яких транскордонних переміщеннях, що дозволить відстежувати регіони, які вони відвідували.
Напередодні стало відомо, що ЄС відмовиться від загального карантину і закриття кордонів. Глава ЄК Урсула фон дер Ляйен анонсувала нові правила перетину кордонів.
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