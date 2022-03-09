В Євросоюзі буде діяти єдина система переміщення в зоні Шенгену

Країни ЄС дійшли спільної думки. Вони узгодили єдину систему організації переміщення людей всередині шенгенської зони, засновану на санітарній ситуації в усіх країнах Європи. Про це йдеться в поширеній у вівторок, 13 жовтня, заяві Ради ЄС із загальних питань.



"Рада затвердила рекомендації щодо скоординованого підходу до обмежень на свободу переміщень у відповідь на пандемію. Ці рекомендації повинні дозволити уникнути фрагментації і порушень функціонування Шенгену і сприяти підвищенню прозорості та передбачуваності для людей і бізнесу", - йдеться в документі.



До цього всі карантинні та інші санітарні заходи кожна держава ЄС приймала самостійно, що призводило до плутанини при переміщенні по Європі.



В основі системи лежить розроблений Єврокомісією проєкт створення загальноєвропейської карти санітарної ситуації по регіонах Європи, яка буде оновлюватися в щотижневому режимі на підставі єдиних для всього ЄС критеріїв. Вона буде доступна онлайн на ресурсі ЄК reopen.europa.eu.