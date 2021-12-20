У євросолідарності назвали підробкою плівки Деркача

Плівки розмови Порошенко з Путіним - це підробка. Про це заявив нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в ефірі одного з українських телеканалів. Щоб повернути Порошенко імідж борця з Росією, депутат звинуватив мало не всі спецслужби світу. Як доказ Гончаренко наводить слова іншого учасника переговорів - Байдена, який, сказав про плівки, що вони є монтажем і фальсифікацією.
При цьому, депутат розповів, звідки, на його думку, взялася запис, і хто був ініціатором його поширення. Причому доказів своєї версії він не призводить. Однак розповідає про те, звідки йде хід його думок.
Очевидно, що всі ці записи, особливо, що все починалося з історії про Байдена, де намагалися вмішати України у внутрішній американський політичний порядок і фактично вбити клин між Україною і США, очевидно, що бенефіціарами цього є в першу чергу російські спецслужби, хоча, я думаю, є слід і українських діячів теж ", - сказав він.
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