У Європі стартувала вакцинація підлітків

07:04 04 червень Київ, Україна

З початку червня в Європі стартувала вакцинація підліткової групи населення. Першими почали вакцинацію Італія та Румунія, на черзі - Франція.

Про це повідомляє Euronews.



Вже з 1 червня вакцинація підлітків почалася в Італії та Румунії.



У Франції вони зможуть зробити щеплення за згодою батьків з 15 червня. Про це в середу оголосив президент Емманюель Макрон. За словами міністра охорони здоров'я Олів'є Верана, вакцинація підлітків не буде обов'язковою, хоча вона може допомогти наростити колективний імунітет. У Франції популярність вакцинації від коронавірусу набирає обертів. Кожен другий дорослий француз уже прищепився першою дозою.



Але необхідність прищеплювати підлітків ставиться під сумнів у багатьох країнах, в тому числі Румунії: "Наскільки я розумію, коронавірусна інфекція не дуже небезпечна для дітей. Тому, я вважаю, що прищеплювати їх не обов'язково". Батьки повинні знати, що вакцина безпечна для дітей, так само як і для дорослих. Ефективність вакцини у віковій групі з 12 до 15 років - стовідсоткова. Простіше кажучи, після вакцинації ви хворіти не будете", - пояснює лікар.



Всесвітня організація охорони здоров'я, в свою чергу, звертає увагу на те, що в багатьох країнах світу вакцина для коронавірусу, як і раніше, не доступна для найбільш незахищених груп населення, наприклад, медичних працівників. ВООЗ закликає багаті країни сприяти скороченню нерівності в доступі до вакцин на глобальному рівні.



Нагадаємо, компанія Pfizer ще 31 березня заявила, що її вакцина проти COVID-19 виявилася на 100% ефективною для підлітків у віці від 12 до 15 років. Результати були отримані в ході третього етапу клінічних випробувань.



Крім того, адміністрація США з питань харчових продуктів і медикаментів також дозволила вакцину Pfizer для дітей у віці від 12 до 15 років.



Міністерство охорони здоров'я Канади також схвалило використання вакцини Pfizer-BioNTech для дітей у віці від 12 років.