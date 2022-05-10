В цьому році Україна досягла значного прогресу в розвитку громад та регіонів - Денис Шмигаль

Протягом 2020 року ми значно просунулися в формуванні умов для розвитку як громад і регіонів, так і країни в цілому.
Про це в своєму виступі зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи діалог уряду і місцевого самоврядування «Україна - сучасне європейське самоврядування».
Зокрема, як зазначив Денис Шмигаль, уряд затвердив 1469 територіальних громад, а Верховною Радою був схвалено новий адміністративно-територіальний устрій субрегіонального рівня, в результаті чого створено 136 районів замість 490. Також на новій територіальній основі відбулися місцеві вибори.
За словами прем'єр-міністра, уряд активно почав працювати над реалізацією закону, яким упорядковуються питання організації і діяльності органів місцевого самоврядування та РДА.
Денис Шмигаль наголосив, що одне з головних завдань децентралізації - це максимально наближати послуги до громадян і підвищувати комфортність в їхньому отриманні.
Як зазначив глава уряду, ЦНАП тепер можуть створювати тільки органи місцевого самоврядування, і в кожній громаді повинен бути свій ЦНАП з широким спектром послуг.
Денис Шмигаль також розповів про наступні кроки в реформі, перш за все щодо вдосконалення окремих норм Конституції, які обмежують можливості завершення в повному обсязі процесу децентралізації.
На завершення прем'єр-міністр привітав представників місцевого самоврядування з професійним святом і побажав плідної роботи на благо людей і зміцнення країни.
У відкритому діалозі взяли участь представники уряду, народні депутати, члени Асоціації міст України, Асоціації об'єднаних територіальних громад, Української асоціації районних та обласних рад, Всеукраїнської асоціації громад та інші.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі