В цьому році Україна досягла значного прогресу в розвитку громад та регіонів - Денис Шмигаль

16:00 07 грудня Київ, Україна

Протягом 2020 року ми значно просунулися в формуванні умов для розвитку як громад і регіонів, так і країни в цілому.

Про це в своєму виступі зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи діалог уряду і місцевого самоврядування «Україна - сучасне європейське самоврядування».

«Завдяки спільним зусиллям у 2020 році вдалося завершити формування нової територіальної основи для утворення органів місцевого самоврядування», - зазначив глава уряду

Зокрема, як зазначив Денис Шмигаль, уряд затвердив 1469 територіальних громад, а Верховною Радою був схвалено новий адміністративно-територіальний устрій субрегіонального рівня, в результаті чого створено 136 районів замість 490. Також на новій територіальній основі відбулися місцеві вибори.

За словами прем'єр-міністра, уряд активно почав працювати над реалізацією закону, яким упорядковуються питання організації і діяльності органів місцевого самоврядування та РДА.

«Цей закон стосується впорядкування діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування у зв'язку з утворенням районів. Ми говоримо про правонаступництво щодо майна, про права та обов'язки ліквідованих районних рад та про багато речей, які з цим пов'язані», - зазначив глава уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що одне з головних завдань децентралізації - це максимально наближати послуги до громадян і підвищувати комфортність в їхньому отриманні.

«Мова йде, перш за все, про нові якісні послуги - оновлені лікарні, сучасні школи, цікаве і безпечне дозвілля. Важливо не допустити ніякого скорочення об'єктів соціальної інфраструктури. Тепер більшість цих об'єктів будуть передані об'єднаним територіальним громадам, і вони самостійно зможуть ними керувати», - зазначив прем'єр-міністр і додав, що це особливо важливо в зв'язку з прийнятим законом про оптимізацію мережі та функціонування Центру Надання Адміністративних Послуг (ЦНАП).

Як зазначив глава уряду, ЦНАП тепер можуть створювати тільки органи місцевого самоврядування, і в кожній громаді повинен бути свій ЦНАП з широким спектром послуг.

Денис Шмигаль також розповів про наступні кроки в реформі, перш за все щодо вдосконалення окремих норм Конституції, які обмежують можливості завершення в повному обсязі процесу децентралізації.

«Подальші кроки розвитку для кожної громади - індивідуальні. Але важливе стратегічне бачення розвитку громад на середньострокову перспективу. І для цього у нас є нова Стратегія регіонального розвитку до 2027 року», - зазначив глава уряду.

На завершення прем'єр-міністр привітав представників місцевого самоврядування з професійним святом і побажав плідної роботи на благо людей і зміцнення країни.



У відкритому діалозі взяли участь представники уряду, народні депутати, члени Асоціації міст України, Асоціації об'єднаних територіальних громад, Української асоціації районних та обласних рад, Всеукраїнської асоціації громад та інші.