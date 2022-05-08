В ЄС рекомендували Україні підвищити ефективність боротьби з корупцією, - звіт ЄК

20:49 04 серпня Київ, Україна

Такі сфери, як боротьба з організованою злочинністю, відмивання грошей, корупція вимагають глобальних доробок з боку українського уряду.

Про це сказано в четвертому звіті Єврокомісії в рамках механізму призупинення безвізових режимів в середу, 4 серпня.



ЄС вимагає від Києва продовжити зусилля по зменшенню кількості громадян України, які нелегально перебувають в державах-членах ЄС та подають необґрунтовані заяви про надання притулку. Зокрема, в 2020 році кількість українських заявників на міжнародний захист в державах-членах становила 6020, що на 37% менше, ніж в 2019 році.



Крім того, в звіті міститься рекомендація "підвищити ефективність антикорупційних установ і правоохоронних органів, зосередивши основні зусилля в сфері протидії корупції на справах масштабної корупції".



У Єврокомісії чекають прийняття необхідного законодавства щодо НАБУ, яке усуне правову невизначеність його статусу. Від України вимагають "проводити прозорий, деполітизований і заснований на заслугах відбір керівників НАБУ, САП, АРМА і правоохоронних органів, а також прокурорів на рівні керівництва, використовуючи адекватні процедури і критерії відбору, включаючи надійну перевірку доброчесності".



Нарешті, в звіті міститься рекомендація щодо підвищення ефективності боротьби з організованою злочинністю і відмиванням грошей, а також більшої узгодженості візової політики України з третіми державами, особливо тими, від яких є міграційні ризики для ЄС.



Нагадаємо, що більше половини вироків по корупційних справах - виправдувальні. Великим чиновникам винесли тільки чотири вироки, два з яких виправдувальні. Решта рішень суду стосувалися менш великих чиновників.