У ДТП загинула команда футболістів

В результаті автомобільної аварії в Гані загинула майже ціла команда футболістів. Як повідомляється, жертвами дорожньо-транспортної пригоди стали 8 футболістів молодіжної команди.

Зазначено, що інцидент стався в регіоні Ашанті. Водій автобуса не впорався з керуванням, і транспортний засіб зі спортсменами впав у річку. Шестеро людей загинули на місці, ще двоє померли в лікарні. Чотири гравці знаходяться у важкому стані.

Команда їхала на реєстрацію для участі в молодіжній футбольній лізі.

Раніше в Болгарії сталася аварія за участю автобуса, що перевозив футбольну команду з третьої ліги Беласиця. У водія за кермом стався інфаркт. Футболісти та тренери отримали легкі травми.