У Донецькій області партію «За майбутнє» на 50% представили жінки

Повним ходом йде в країні підготовка до майбутніх місцевих виборів, що відбудуться в жовтні. Формуються передвиборчі списки депутатів від партій. Несподіваний, але приємний сюрприз отримала партія «За майбутнє» на Донеччині.
За словами представника партії та глави комітету Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубинця, партійці не очікували, що у передвиборчий список по Донецькій області на 50% увійдуть жінки.
За його словами, «За майбутнє» першою сформувала таке представництво жінок в списку.
Нагадаємо, нещодавно в Краматорську відбувся Третій форум жіночого руху «За майбутнє», який очолює Ірина Суслова. За його підсумками лідер партії Ігор Палиця повідомив, що «За майбутнє» внесла законопроєкт, який змусить забудовників зводити соціальну інфраструктуру.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі