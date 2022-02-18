У Донецькій області партію «За майбутнє» на 50% представили жінки

15:32 26 вересень Київ, Україна

Повним ходом йде в країні підготовка до майбутніх місцевих виборів, що відбудуться в жовтні. Формуються передвиборчі списки депутатів від партій. Несподіваний, але приємний сюрприз отримала партія «За майбутнє» на Донеччині.

За словами представника партії та глави комітету Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубинця, партійці не очікували, що у передвиборчий список по Донецькій області на 50% увійдуть жінки.

"Ми формували команду виходячи з критеріїв професіоналізму і вмотивованості кандидатів. Не ставили собі за мету заповнити квоти і не гналися за кількістю жінок або чоловіків. Але в процесі відбору сталося так, що майже 50% місць в списку по Донецькій області зайняли жінки. Цим ми розвіяли міфи про те, що, мовляв, жінки не хочуть йти в політику, вони не активні і не знають як керувати суспільством", - сказав Лубинець.

За його словами, «За майбутнє» першою сформувала таке представництво жінок в списку.

"Переконаний, що переважна більшість жінок стануть частиною місцевої влади і, завдяки цьому, ми отримуємо нову якість управління, де інтереси людей будуть стояти на першому місці", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, нещодавно в Краматорську відбувся Третій форум жіночого руху «За майбутнє», який очолює Ірина Суслова. За його підсумками лідер партії Ігор Палиця повідомив, що «За майбутнє» внесла законопроєкт, який змусить забудовників зводити соціальну інфраструктуру.