У дні свята Перемоги МВС України нагадує про заборонену символіку

У ці травневі дні всі згадують про ратний подвиг народу під час Другої світової війни. Не обходиться і без спогадів про часи СРСР. У зв'язку з цим, правоохоронні органи звернулися до громадян з нагадуванням про адміністративну та кримінальну відповідальність за використання символіки тоталітарних режимів.

В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Їхнє використання передбачає:

адміністративну відповідальність - стаття 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначає, що виготовлення і пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.

кримінальну відповідальність - стаття 436 -1 Кримінального кодексу України - виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

Раніше повідомлялося, що на одесита завели справу за комуністичну символіку. На вулиці Колонтаївській поліція зупинила чоловіка, в одязі якого було зображення комуністичної символіки.